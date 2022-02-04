شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لتعويضات النوبة تستعرض إجراءات تسليم سندات المرحلة الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الخميس، اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور اللواء أشرف عطية عبد البارى، محافظ أسوان، واللواء أركان حرب ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس على منوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.

وقد جرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم، ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنية مقرها ديوان عام محافظة أسوان تختص بتلقى المستندات من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستوفوا مستنداتهم، وتذليل العقبات التى تواجههم فى سبيل استيفائها.

كما استعرضت اللجنة، معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندى"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادى الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم فى الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضى قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وإجراءات تسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضى المخصصة لهم.

وأخيرًا فقد وافقت اللجنة على الطلبات التى تقدم بها بعض مستحقى التعويض بتغيير رغباتهم للحصول على التعويضات العينية والنقدية من بين التعويضات التى أتاحتها اللجنة، بدلًا من طلب التعويض وفقًا لخطة الدولة المستقبلية فى التنمية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف التعويضات لهم ولمن استوفى مستنداته ممن تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية.