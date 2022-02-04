شكرا لقرائتكم خبر عن فساد وإرهاب .. تقرير يكشف انهيار حركة النهضة الإخوانية ورفض شعبى لتواجدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورطت حركة النهضة التونسية الإخوانية في الكثير من قضايا الفساد المالي والسياسي، حيث تعالت الأصوات في تونس لحل حركة النهضة الإخوانية، في ظل حالة الرفض الشعبي لتلك الحركة الإرهابية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن القبض على نور الدين البحيرى، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، مؤخرا آثار العديد من الاضطرابات الداخلية فى حركة النهضة الإخوانية، وقياداتها نظرا لأن هذا الشخص يمثل الذراع الأيمن للغنوشى، وهو ما أصاب قيادات الحركة الإخوانية بالخوف والقلق في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بالفساد السياسي ودعم الإرهاب.