شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى الشئون الآسيوية: العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا ملحوظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين إسماعيل خبير بالشؤون الأسيوية، إن العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظ، موضحًا أن العلاقات تطورت إلى علاقات تعاون استراتيجى شامل، والرئيس عبد الفتاح السيسى زار الصين أكثر من مرة وتمت دعوته إلى كافة المناسبات الدولية والعالمية التى استضافتها الصين.

وأضاف خبير الشؤون الأسيوية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دعوة الرئيس السيسى لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المنعقدة في بكين هي انعكاس لهذا التطوير في العلاقات، لافتا إلى أن هناك توافق فى الرؤى بين البلدين حتى بين الرئيسين الرئيس السيسى والرئيس الصينى.

ولفت خبير الشؤون الأسيوية إلى أن دعوة الرئيس السيسى لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المنعقدة في بكين هي تكريس لهذا التعاون وتعميق العلاقات الاستراتيجية وتقدير لمكانة مصر والرئيس السيسى، ودور مصر في المنطقة والشرق الأوسط.