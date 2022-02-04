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تفاصيل لقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الخميس، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كريستوفر لو مون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، وجون بارون مسئول مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ونات تورنر نائب المستشار السياسى بسفارة الولايات المتحدة، وديفيد ميريل مسئول سياسى بالسفارة الأمريكية.

قال النائب طارق رضوان إن اللقاء تناول العلاقات المصرية - الأمريكية خاصة فى ضوء إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى 2021 وما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية وتقييم السلطة التشريعية لأداء دور السلطة التنفيذية، هذا بالإضافة إلى التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.


وقال رضوان إن اللقاء تناول أيضًا التطور الحادث فى قطاع السجون وتغيير مفهوم السجون إلى قطاع الإصلاح والتاهيل لكى يكون بمثابة حضانة لإعداد النزلاء وإعادة تاهيلهم لدمجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وأضاف أن الموسسة التشريعية تلعب دورًا هامًا كضامن لتنفيذ السلطة التنفيذية بنود وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن البرلمان سيكون همزة الوصل ما بين السلطة التنفيذية وقوى المجتمع المدنى المعنية بجنبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متماشية أيضًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعام 2022 كعام للمجتمع المدنى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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