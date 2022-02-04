شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الخميس، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كريستوفر لو مون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، وجون بارون مسئول مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ونات تورنر نائب المستشار السياسى بسفارة الولايات المتحدة، وديفيد ميريل مسئول سياسى بالسفارة الأمريكية.

قال النائب طارق رضوان إن اللقاء تناول العلاقات المصرية - الأمريكية خاصة فى ضوء إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى 2021 وما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية وتقييم السلطة التشريعية لأداء دور السلطة التنفيذية، هذا بالإضافة إلى التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.