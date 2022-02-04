شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
قال النائب طارق رضوان إن اللقاء تناول العلاقات المصرية - الأمريكية خاصة فى ضوء إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى 2021 وما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية وتقييم السلطة التشريعية لأداء دور السلطة التنفيذية، هذا بالإضافة إلى التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رضوان إن اللقاء تناول أيضًا التطور الحادث فى قطاع السجون وتغيير مفهوم السجون إلى قطاع الإصلاح والتاهيل لكى يكون بمثابة حضانة لإعداد النزلاء وإعادة تاهيلهم لدمجهم فى المجتمع مرة أخرى.
وأضاف أن الموسسة التشريعية تلعب دورًا هامًا كضامن لتنفيذ السلطة التنفيذية بنود وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن البرلمان سيكون همزة الوصل ما بين السلطة التنفيذية وقوى المجتمع المدنى المعنية بجنبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متماشية أيضًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعام 2022 كعام للمجتمع المدنى.