شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات كبرى .. الاقتصاد المصرى يحقق طفرات عديدة على مدار الـ 7 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة حققتها الدولة المصرية وكافة مؤسساتها خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهو كان السبب في الصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها.

تقرير لمؤسسة ماعت، لفت أن خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.

وحصدت مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت على العديد من القطاعات.