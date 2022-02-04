شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لإعلام النواب الأسبوع المقبل لمناقشة 8 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب 6 اجتماعات لمناقشة 8 طلبات إحاطة متعلقة بشأن الثقافي، وذلك الأسبوع المقبل.

اجتماعات اللجنة تبدأ بعقد اجتماعين الأول والثاني يوم الأحد المقبل لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب/ على أحمد على : بشأن طلب التنقيب عن الآثار فى مساحة ثلاثة أفدنة بتل الميسك قرية أبو أحمد بمحافظة كفر الشيخ والنائب بلال النحال: بشأن الإهمال المتعمد من وزارة الآثار لحمام عزوز الأثري وكذا توقف الأعمال الجارية بمسجدى زغلول والمحلى الأثريين بمدينة رشيد محافظة البحيرة.

الاجتماعان الثالث والرابع: الساعة الثالثة والرابعة عصر الاثنين الموافق لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ضحا عاصى بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة وكذا عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية و النائب محمد سعد الصمودى: بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بإنشاء قصر ونادى ثقافى بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والنائب محمد يسرى عبادة: بشأن عدم إقامة قصر ثقافة بمركز ومدينة كوم حمادة- بمحافظة البحيرة.

الاجتماعين الخامس والسادس : يوم الثلاثاء الموافق لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة دينا عبد الكريم : بشأن حريق مسرح وستوديو " ناصيبيان" وهو من أهم منارات الثقافة في مصر حالياً التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة)المشهرة بوزارة الشئون الإجتماعية، النائب تامر عبد القادر : بشأن قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على أرض مملوكة لمؤسسة أخبار اليوم بمحافظة الإسكندرية.