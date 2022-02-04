شكرا لقرائتكم خبر عن 17 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 17 طلب مناقشة مقدمة من الأعضاء، يطالبون فيها استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، ومن المنتظر نفويض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة.

وتشمل طلبات المناقشة ما يلى:

1- طلب مقدم من النائبة مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية

2- طلب مقدم من النائبة روان لاشين وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع

3- طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية

4- طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الزعى المجتمعى تجاه الجرائم الإلكترونية

5- طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع

6- طلب مقدم من النائبة جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل

7- طلب مقدم من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون

8- طلب مقدم من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها

9- طلب مقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية

10- طلب مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري

11- طلب مقدم من النائب أحمد حمدي خطابوتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين

12- طلب مقدم من النائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

13- طلب مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية

14- طلب مقدم من النائبة مها عبد الناصروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة

15- طلب مقدم من النائبة غادة علي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية

16- طلب مقدم من النائب طارق الخولي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري

17- طلب مقدم من النائب أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية