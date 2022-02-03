شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 3 أمتار متبقية للوصول إلى الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أن 3 أمتار متبقية للوصول إلى الطفل ريان العالق بالبئر في المغرب.

وكان مصدر من السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية، أفاد قبل ساعات أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

وبحسب المصدر، فإن السلطات عبّأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

وأوضح أن جهود الإنقاذ لم تتوقف على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة.

بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل ريان

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