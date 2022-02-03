شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبت جريمة صادمة.. الحبس المشدد 3 سنوات لـ «شيخة» من الأسرة الحاكمة بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قضت محكمة كويتية بعقوبة مشددة على موظفة في إحدى الوزارات السيادية- وهي شيخة من أبناء الأسرة الحاكمة- بالسجن والغرامة، بسبب تزويرها شهادة جامعية، و التي استفادت على إثرها من زيادة في راتبها لسنوات.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد قضت المحكمة بحبس “الشيخة” 3 سنوات وتغريمها 150 ألف دينار.

وحسب مصادر تحدثت للصحيفة، فإنه بالرغم من إعادة المتهمة لجميع رواتبها التي تبلغ 150 ألف دينار، إلا أن المحكمة أكدت على مبدأ جديد في حيثياتها، بأن إعادة المتهمين بتزوير الشهادات للرواتب التي أخذوها ليس معناه أنهم سيعفون من العقوبة دائماً وإنما الأمر يرجع الى المحكمة.

وقررت المحكمة تغريم المتهمة 150 الف دينار كقيمة رواتبها، بالإضافة الى تغريمها 150 الف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.