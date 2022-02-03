شكرا لقرائتكم خبر عن أمتار قليلة تفصل الوصول إلى الطفل ريان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تتواصل جهود الإنقاذ منذ صباح أمس الأربعاء لانتشال الطفل ريان ، حيث تمت الاستعانة بـ5 آليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي.

أوضح مصدر من السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية، أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

وبحسب المصدر، فإن السلطات عبّأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

وأوضح أن جهود الإنقاذ لم تتوقف على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة.