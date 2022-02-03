شكرا لقرائتكم خبر عن أمتار قليلة تفصل الوصول إلى الطفل ريان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تتواصل جهود الإنقاذ منذ صباح أمس الأربعاء لانتشال الطفل ريان ، حيث تمت الاستعانة بـ5 آليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي.
أوضح مصدر من السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية، أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.
وبحسب المصدر، فإن السلطات عبّأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.
وأوضح أن جهود الإنقاذ لم تتوقف على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمتار قليلة تفصل الوصول إلى الطفل ريان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.