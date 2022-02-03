شكرا لقرائتكم خبر العراق يختار رئيسه بين 25 مرشحا.. الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف شاخوان عبدالله أحمد، نائب رئيس البرلمان العراقي، عن عقد جلسة مهمة الاثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي خلال استقباله سفير بريطانيا لدى بغداد آدم سامبروك، إن البرلمان» أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد في بغداد».

وأضاف أن المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية لمعالجة الأزمة والانسداد وجهود القيادة الكردستانية والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية. ويتنافس على منصب رئاسة العراق 25 شخصا غالبيتهم من الكرد بعد أن استوفوا جميع شروط الترشيح والتنافس، فيما ينتظر أن تحسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الطعن المقدم من نواب الإطار التنسيقي الشيعي بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

على صعيد متصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، الدعوى المقامة من عدد من نواب الإطار التنسيقي الشيعي بشأن الكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان العراقي. وأصدرت المحكمة قرارها في جلسة عقدتها أمس، ورفضت التشكيك في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، وأسفرت عن فوز كتلة مقتدى الصدر بالأغلبية بعد حصوله على 73 مقعدا، في حين منيت الأحزاب الموالية لإيران بخسارة كبيرة، وفقدت المقاعد التي كانت تحتفظ بها في البرلمان السابق.