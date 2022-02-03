شكرا لقرائتكم خبر كسوة الشتاء ومساعدات سعودية لليمن والأردن وأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية وإيوائية وكسوة الشتاء في اليمن والأردن وأفغانستان أمس.

وقدم المركز 607 أطنان و867 كجم من السلال الغذائية باليمن في مناطق حرض، وحيران، وميدي، وعبس، والفشت وبكلان، ورازح التابعة لمحافظتي حجة وصعدة، استفاد منها 34,086 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.

وفيما وزع المركز 591 حقيبة شتوية، و1.182 بطانية، استفاد منها 591 أسرة بواقع 2.955 فردا في محافظات عمان والمفرق والزرقاء بالأردن، سلم 154 طنا و500 كجم من المساعدات في محافظة غزني الأفغانية، شملت 2.400 سلة غذائية، و4.800 كيس دقيق، و 1.100 كسوة شتوية، و1.600 بطانية، استفاد منها 1.100 أسرة.