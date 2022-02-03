شكرا لقرائتكم خبر إردوغان يستقبل رئيس إسرائيل منتصف مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج سيجري زيارة إلى تركيا الشهر المقبل.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول أمس، قبيل توجهه إلى أوكرانيا، «زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري أواسط مارس المقبل».

وكان إردوغان قال أخيرا إن تركيا تأمل في فتح فصل جديد مع دول في الخليج والشرق الأوسط، خاصة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.