إردوغان يستقبل رئيس إسرائيل منتصف مارس

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول أمس، قبيل توجهه إلى أوكرانيا، «زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري أواسط مارس المقبل».
وكان إردوغان قال أخيرا إن تركيا تأمل في فتح فصل جديد مع دول في الخليج والشرق الأوسط، خاصة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
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