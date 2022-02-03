الشرعية تحذر الحوثي من تجنيد المدنيين إجباريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من إطلاق الحوثيين عمليات تجنيد إجباري للمدنيين في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ونشر في تغريدات على تويتر وثيقة للحوثيين يدعون فيها «للتحشيد لدورات قتالية وعسكرية خاصة»، وأوضح أن لجوء الحوثيين لتنفيذ حملات التجنيد «يهدف إلى تعويض الخسائر البشرية غير المسبوقة، التي منيت بها الميليشيات في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات».

وعد أن هذا النهج يؤكد «مضي الميليشيات في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية».

وكانت ميليشيات الحوثي طالبت في التعميم أو الوثيقة التي نشرها الإرياني، بتوفير مسلحين لجبهات القتال، ودعا التعميم مديري شؤون الأحياء في مديريات صنعاء، ومشايخ عقال الأحياء، بالتنسيق مع ما يعرف بـ»مكاتب التعبئة العامة»، لتحشيد المواطنين وإجبارهم على الانخراط في دورات للتدريب العسكري، وألزم كل عاقل حارة بتوفير خمسة أشخاص، والسعي الحثيث لتحقيق هذا الهدف، في إشارة واضحة إلى الصعوبة التي تواجهها الميليشيات في عملية التعبئة والتحشيد.

إلى ذلك، تضمنت الدورات التي نظمتها الميليشيات بحسب التعميم، ثلاثة محاور ذات طابع قتالي وعسكري، حيث شملت جوانب «النوعية، والخاصة، والعسكرية».

وقتل نحو ألفي طفل جندتهم ميليشيات الحوثي في صفوفها خلال الفترة بين يناير 2020 ومايو 2021، بحسب ما ذكر التقرير الأخير الذي صدر قبل أيام قليلة عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.

ميدانيا حققت قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا جديدا في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وقال مصدر ميداني، إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي في محيط معسكر أم ريش التدريبي شرق مديرية الجوبة، وتمكنت خلال الهجوم من استعادة السيطرة على مناطق واسعة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات. ونفذت هجمات عكسية على مواقع الميليشيات في جبهتي الفليحة والأعيرف، عقب محاولة الميليشيات الحوثية، التقدم صوب مواقع قوات الشرعية.

وخاضت قوات الجيش معارك عنيفة في جبهة رغوان محزام ماس، شمال غرب مأرب، وحققت خلالها تقدمات ميدانية جديدة.

وفي مديرية حريب، شهدت مختلف جبهات القتال في شمال وغرب المديرية، معارك عنيفة بين قوات العمالقة والميليشيات من جهة، وتركزت المواجهات في جبهات نجد والحجلة، في شمال المديرية. وفي عقبة ملعاء، وسلسلة الجبال التابعة لها، رافقها قصف مدفعي وصاروخي لقوات العمالقة على عديد المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات.

وأجبرت الضربات المكثفة لقوات العمالقة الميليشيات الحوثية على الفرار من مواقعها باتجاه مديرية الجوبة، وأكد مصدر ميداني أن العمالقة خاضت أيضا معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي في جبهات عقبة أبلح، التابعة لمديرية العبدية، من اتجاه ميسرة جبهة ملعاء. عقب هجمات واسعة لقوات العمالقة على مواقع الحوثيين.

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