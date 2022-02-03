عباس يستعرض اضطهاد الاحتلال مع العفو الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بوفد من منظمة العفو الدولية برئاسة الأمين العام للمنظمة إيناس كالامار. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني استمع إلى شرح مفصل حول التقرير الذي أصدرته المنظمة حول ارتكاب المحتل الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري «الابارتهايد» والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أظهر ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.



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