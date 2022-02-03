شكرا لقرائتكم خبر البرهان: لن نسلم السودان إلا لمن يأتي بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان أمس أن القوات المسلحة وجميع القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

وقال البرهان مع مجموعة من الضباط والجنود بمنطقة الفاشر «نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان».

وشدد على ضرورة أن يوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم، داعيا إلى حماية المواطنين في إقليم دارفور بردع كل خارج عن القانون.

على صعيد متصل، عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم عملية الانتقال في السودان «يونيتامس” فولكر بيرتس، وفريق يونيتامس خمس جلسات ضمن المشاورات من أجل عملية سياسية لـ «السودان».

وأفاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تصريح له اليوم، أن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة السودان، ليستمر الانتقال السياسي ويفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي، مع استمرار عملية السلام، ومشاركة الأطراف غير الموقعة على اتفاقيات سلام في العملية الانتقالية، مبينا أن بعثته تسعى لحث المجتمع الدولي على مساعدة السودان، وتيسير الحصول على المساعدات.

وأشار فولكو إلى أن الصراع في إثيوبيا فرض أعباء إضافية على السودان حيث استقبلت أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي.