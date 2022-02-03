شكرا لقرائتكم خبر البرهان: لن نسلم السودان إلا لمن يأتي بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال البرهان مع مجموعة من الضباط والجنود بمنطقة الفاشر «نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان».
وشدد على ضرورة أن يوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم، داعيا إلى حماية المواطنين في إقليم دارفور بردع كل خارج عن القانون.
على صعيد متصل، عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم عملية الانتقال في السودان «يونيتامس” فولكر بيرتس، وفريق يونيتامس خمس جلسات ضمن المشاورات من أجل عملية سياسية لـ «السودان».
وأفاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تصريح له اليوم، أن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة السودان، ليستمر الانتقال السياسي ويفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي، مع استمرار عملية السلام، ومشاركة الأطراف غير الموقعة على اتفاقيات سلام في العملية الانتقالية، مبينا أن بعثته تسعى لحث المجتمع الدولي على مساعدة السودان، وتيسير الحصول على المساعدات.
وأشار فولكو إلى أن الصراع في إثيوبيا فرض أعباء إضافية على السودان حيث استقبلت أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: لن نسلم السودان إلا لمن يأتي بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.