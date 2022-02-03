انتشال جثة غريق مجهول الهوية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق من نهر النيل شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية.

انتسلت القوات جثة غريق يرتدي ملابسه كاملة، ولا يحمل أي أوراق تفيد بهويته، وتم إيداعها ثلاجة الموتى بمستشفى أوسيم تحت تصرف النيابة العامة.

بدوره وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية ونشر أوصاف الجثة.