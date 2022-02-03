مدير مدرسة يعتذر لطالب عبر "فيسبوك": "كنت أقصد المزاح"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشر مدير مدرسة ثانوية، عبر صفحة المدرسة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة اعتذار لأحد الطلاب، الذي قال إنه لم يقصد التنمر عليه، بل كل ما قصده مجرد ممازحته.

وقال صلاح أبوالنصر مدير مدرسة ثانوية بنين، إنه يعتذر لطالب بالمدرسة بسبب ما فُهم أنه تنمر، مؤكدًا أنه كان يقصد المزاح مع الطالب وليس التنمر عليه.

وأضاف أبوالنصر، عبر صفحة المدرسة في "فيسبوك": "رسالة اعتذار واجبة.. أتقدم أنا صلاح أبو النصر مدير المدرسة الثانوية برسالة اعتذار واجبة لابني وتلميذي عمر سعيد الطالب بالصف الأول الثانوي ولأسرته الموقرة عما بدر مني بلفظ غير مقصود خرج مني بقصد المزاح وليس التنمر".

وأضاف مدير المدرسة: "لأنني أكره وأبغض التنمر فهو صفة غير محمودة تمامًا.. ولم أقصد بها طالب بعينه.. ولأنني أحب كل طلابى جدًا وهم يحبونني ويحترموني ولأنه كان آخر يوم في الامتحانات وهم فرحين بالإجازة فكنت أقصد مزاحهم لا أكثر".

تابع: "قدر الله وما شاء فعل، وأكرر اعتذاري لأنها ليست صفتي ولا منهجي"، مضيفًا: "ويشهد الله أني لا أكتب هذة الرسالة إلا لكي أطيب خاطر تلميذي وابني ويشهد الله مدى حبي لهم واهتمامي بهم، فهم أمانة".

واختتم حديثه قائلًا: "أتمنى أن يوفقني الله أني أحفظها وأصونها وأن أظل وأكون أبًا لهم قبل أن أكون مديرهم، وفقنا الله وأياكم فهو نعم المولى ونعم النصير".