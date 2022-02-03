حريق مخلفات بجوار "أبراج الحمام" بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شب بمخلفات بحي الطالبية غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق مخلفات بشارع محمد عبد المنعم "أبراج الحمام".

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برجال الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء الغرب.

سرعة الانتقال إلى محل البلاغ حالت دون امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات،.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.