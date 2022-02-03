أجبرتهم الشرطة على خلع ملابسهم.. طالبو لجوء يكشفون مقتل 19 مهاجرا جراء البرد



كشف طالبو لجوء عن تفاصيل جديدة في حادثة مصرع 19 مهاجرا غير نظامي جراء البرد بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية.



وفي حديث للصحفيين، ذكر طالب اللجوء البنغالي رياض أ، أنه أحد أفراد مجموعة ضبطتها اليونان.



وأشار إلى أن سلطات أثينا لم تقدم الطعام والماء للمهاجرين المحتجزين لمدة 3 أيام، مؤكدا أن اليونان أجبرتهم على العودة باتجاه تركيا رغم الأمطار الغزيرة والبرد الشديد.



وأضاف "أسرعت بالعودة باتجاه تركيا مع 3 من رفاقي، لم نتوقف للاستراحة في الطريق، إلى أن وجدنا سيارة نقلتنا إلى نقطة تفتيش عسكرية تركية، حيث قدم لنا الجنود المعاطف والأحذية، ثم قدموا لنا الطعام والعلاج، لذلك بقينا على قيد الحياة".



وأعرب عن حزنه العميق لمصرع 19 من رفاقه المهاجرين أثناء طريق العودة.



وشدد على ضرورة عدم معاملة المهاجرين بطريقة سيئة، أو التمييز بينهم وبين بقية البشر.



وأكد طالب اللجوء البنغالي أنهم يتوجهون إلى أوروبا لغرض العمل وليس السرقة.



بدوره، قال مواطنه محمد ت، إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية في اليونان، معربا عن أسفه الشديد لوفاة رفاقه.



من جانبه، قال طالب اللجوء السوري أحمد مصطفى إنه تعرض للضرب والتعذيب خلال توقيفه لمدة 4 أيام في اليونان.



وأضاف "تعرضنا لمعاملة سيئة، لم يرحمونا، ولا يفرقون بين طفل وامرأة في معاملتهم السيئة، قاموا بإعادتنا وطرنا باتجاه الحدود التركية، ونزعوا ملابس بعضنا وصادروا هواتفنا".



أما مواطنه أنور يلماز، فذكر أن اليونان عاملت المهاجرين بطريقة سيئة للغاية.



وأضاف "بعد أن وصلنا إلى اليونان أوقفنا الجنود هناك، قاموا بضربنا ونزع ملابسنا رغم البرد، ثم قاموا بنقلنا إلى السجن، لا يفرقون بين امرأة وطفل في المعاملة السيئة".



والأربعاء، أعلنت ولاية أدرنة، العثور على جثث 12 مهاجرا فارقوا الحياة جراء البرد القارس، بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد، إلى 19.

(الأناضول)

