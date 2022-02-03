رغم تحديات كورونا.. دبي استقبلت أكثر من 7 ملايين زائر دولي خلال 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت حكومة دبي، أنها استقبلت 7.28 ملايين زائر دولي خلال عام 2021، بزيادة تقدر بالثلث عن عام 2020، رغم تحديات كوفيد-19، حسبما أفاد موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

وقد انتعشت حركة السياحة في إمارة دبي مع ارتفاع عدد الزائرين الدوليين، في ظل تعافي حركة السياحة في المنطقة والعالم، بعد أن تسبب كوفيد-19 بإغلاقات على نطاق واسع.

لكن ارتفاع أعداد زوار دبي العام الماضي بقي أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019 عندما استقبلت 16 مليون زائر، قبل أن تبدأ اغلاقات كوفيد-19.

عاودت دبي فتح أبوابها في منتصف 2020، لتصبح إحدى الوجهات التي تستقبل الزوار الهاربين من الاغلاقات في دولهم.

وتُعد دبي مركزا ماليا وسياحيا، وهي تستضيف معرض اكسبو 2020 منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بعد تأجيل فاعلياته لسنة كاملة.

تفاؤل بأداء إيجابي لقطاع السياحة في 2022

تتوقّع حكومة دبي أن يواصل قطاع السياحة في البلاد “تقديم أداء إيجابي خلال عام 2022 وما بعده، حيث تؤكد بيانات أعداد الزوار الدوليين لعام 2021 مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في المدينة بكل زخم وقوة”.

ولا تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز عودة عدد زوار دبي إلى مستويات عام 2019 قبل أواخر عام 2022 على الأقل، لكنّها أشارت إلى أنّ اكسبو 2020 الذي يستمر 6 أشهر يدفع نحو تحسين نسبة إشغال الفنادق وزيادة الإقبال على مراكز التسوق، ما يعود بالنفع على قطاع التجزئة.