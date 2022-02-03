مقتدى الصدر يحذر من محاولة زجّ العراق بأي حرب إقليمية خطرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، الخميس، رفضه بشكل قاطع لأي محاول تزج بالعراق بحرب إقليمية خطرة، من خلال استهداف دولة خليجية، بحجة الحرب في اليمن.

وطالب الصدر الحكومة العراقية بمحاسبة منفذي الهجمات على دول الخليج، وحذر من أن هذه الجهات تريد “الزج بالعراق في حرب إقليمية”.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن بعض “الإرهابيين الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية”.

وشدد الصدر أن العراق يجب ألا يكون “منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الاقليمية”.

وتابع أن العراق “بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج”.

الجدير ذكره، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت امس الأربعاء، أنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي فجر الأربعاء بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على المركز التجاري والسياحي بمنطقة الخليج.

وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة يوم الأربعاء، مشيرة في دافعها وراء الهجوم إلى تدخل الإمارات في العراق واليمن، وذلك حسبما أفادت مجموعة سايت للاستخبارات، ومقرها الولايات المتحدة، التي تتابع المواقع الإلكترونية للمتشددين.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قواتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح منذ 2014، لكنها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وتعرضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمارات.