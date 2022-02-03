السعودية تؤكد لليابان عزمها على دعم استقرار سوق النفط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء الياباني، عزم المملكة، على المساعدة في استقرار سوق النفط، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين، حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز”، قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية.

وذكرت “رويترز” أن ملخصا مكتوبا للمحادثة بين الزعيمين أظهر أن كيشيدا قال إن اليابان ترغب في العمل مع السعودية من أجل استقرار سوق النفط.

وجاء في الملخص أن رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول أبلغ ولي العهد السعودي أيضا بأن طوكيو تعتزم دعم عملية التنويع الصناعي وغيرها من جهود الإصلاح في المملكة.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام بسبب ضعف الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.