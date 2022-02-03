شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يكشف آخر تطورات المصالحة: ننتظر رد المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، آخر تطورات “الورقة الكويتية” للمصالحة الكاملة مع دول الخليج.

وقال “عون” في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية، إن لبنان “تعاطى بإيجابية” مع الورقة الخليجية، موضحا “انً هناك بنوداً وافقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا أن تتم مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة”.

وأشار عون إلى أن الرد الأولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان إيجابيا ومتفهما، موضحًا أنه الآن في انتظار رد المملكة والإمارات.

ونفى عون أن يكون قد اقترح على أمير الكويت إدارة حوار لبناني ـ لبناني، لافتا إلى أن الدقيق هو أنه تمنى عليه في رسالة نقلها وزير الخارجية زيارة لبنان للترحيب به، وبطبيعة الحال يمكن آنذاك البحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية.

فيما قال وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، إن لبنان متفق مع دولة الكويت على الورقة التي قدمها وزير خارجيتها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وفي تصريح له، أكد بو حبيب، أن “الصباح هو من قام بمبادرة الورقة الكويتية ونحن قمنا بالرد عليه وهو من سيبحثها مع دول الخليج، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الكويتي كان مرتاحا جدا للرد اللبناني، وتفاءل خيرا، إلا أنه بحاجة إلى وقت للبحث بهذا الرد مع الدول الأخرى”.

وأشار إلى أنه لم يسمع أي “أصداء” من أي بلد عربي أو خليجي عن المبادرة الكويتية، لافتا إلى أنه في اجتماع مجلس وزراء العرب أيد بعض الوزراء هذه المبادرة وباركوها.

وأضاف: “متفقون على هذه الورقة مع دولة الكويت”، مشددا على أن “كل قرار يأخذ وقتها، ونحن بحاجة لوقت لتنفيذه”.