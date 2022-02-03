شكرا لقرائتكم خبر عن لم نقتله.. «بايدن» يكشف مفاجأة عن طريقة التخلص من زعيم «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن طريقة تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا فجر اليوم الخميس.

وقال “بايدن” في تصريحات للصحفيين، إن زعيم “داعش” فجر نفسه بشكل جبان، مما أدى لمقتل عائلته من النساء والأطفال.

وصرح بايدن في كلمة له أن مقتل “أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”، في غارة أمريكية في سوريا “أزال تهديدا إرهابيا كبيرا”.

وقال بايدن : إن “القريشي مات كما فعل البغدادي بتفجير قنبلة قتلته وأفراد عائلته، من بينهم نساء وأطفال مع اقتراب القوات الأمريكية”.

وأضاف بايدن: “بفضل شجاعة قواتنا، لم يعد هذا الزعيم الإرهابي الرهيب له وجود”، ولفت إلى أن القريشي كان مسؤولا عن إضراب السجن، وكذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق عام 2014.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه أمر القوات الأمريكية بـ”اتخاذ كل الاحتياطات المتاحة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين”، مضيفا أن هذا هو سبب اختيارهم عدم شن غارة جوية.