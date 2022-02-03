شكرا لقرائتكم خبر عن هذا آخر ما كشفه فريق الإنقاذ عن وضع «الطفل ريان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف فريق الإنقاذ القائم على عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان عقب سقوطه في ثقب مائي منذ مساء الثلاثاء الماضي أن تدهور الوضع الصحي للطفل ودخوله في غيبوبة ليست صحيحة.

وأضاف أن الطفل ريان يقاوم، ويقدم استجابات خارجية، لكنه يتعرض بين الفينة والأخرى إلى فقدان وعي ظرفي، بحسب ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية.

كما نقلت عن أحد المصادر أن السلطات المحلية، بالتنسيق مع المصالح المركزية، تعمل جاهدة من أجل إنقاذ حياة الطفل ريان في أقرب وقت.

ونوهت أن سيارات إسعاف مجهزة بالأطقم الصحية والتجهيزات التقنية، موجودة بالقرب من مكان الحادث، متأهبة للتدخل عند الوصول إلى مكان الطفل ريان.

يذكر أن الطفل ريان، سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت في إقليم شفشاون، منذ مساء الثلاثاء.