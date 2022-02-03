شكرا لقرائتكم خبر عن «جعجع» يرد على الرئيس اللبناني: «أشكرك.. كل إناء ينضح بما فيه» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون، التي هاجمه فيها بشدة في حوار له مع جريدة الجمهورية اللبنانية.

وكتب “جعجع” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشكر فخامة رئيس الجمهورية على عاطفته النبيلة التي أظهرها تجاهي من خلال مقابلة صحافية أعطاها بتاريخ اليوم لإحدى الصحف اليومية”.

وأضاف “جعجع”: كم تذكّرت، وأنا أقرأ المقابلة، القول المأثور: “كلّ إناء ينضح بما فيه”.

وكان رئيس الجمهورية اللبناني قال في تصريحات صحفية نُشرت اليوم الخميس، عن سمير جعجع : “ليخبرنا سمير جعجع عن “إنجازاته”. فلتكن لديه جرأة ان يجري جردة حساب ويخبرنا ماذا حقق للبلد وما هي المشاريع الايجابية التي نفذها؟.

وأضاف “عون” مهاجمًا “جعجع”: شغله الشاغل التحريض والدعوة الى التنحي.. تصوّر انه كان قد التزم مرة بأن يمنح الرئيس سعد الحريري أصوات “القوات اللبنانية” خلال مشاورات التكليف، فنام الرجل رئيسا مكلفا ثم استفاق منسحبا بعدما خَذله جعجع وتراجع عن تأييده.

وتابع :” هو الآن يظن انه سيستطيع وراثة القاعدة السنية، إنما لا أعتقد أن سنّة بيروت سيجارونه بعد الذي فعله مع زعيمهم، ولا سنّة طرابلس سيدعمونه بعد الذي فعله مع زعيمهم أيضاً قبل عقود”.

واختتم بالقول :” الخصومة السياسية الشريفة مشروعة، ولكن لماذا خطاب الكراهية والشحن ضد الآخر؟”.