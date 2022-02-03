شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية الكويتية تعثر على مفقود ميتًا في البحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن فريق غواصي البحث والإنقاذ التابع للقوة البحرية في الجيش الكويتي، من العثور على جثمان مواطن مفقود يدعى محمد مزيد العازمي، ميتًا في البحر.

وأفادت وسائل اعلام محلية، أنه تمت إحالة الجثة الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للتحقق من أسباب الوفاة.

وكان مصدر في قوة الإطفاء العام قد أكد في وقت سابق لصحيفة الراي الكويتية، العثور على المفقود متوفى بعد أن غرق في بحر الزور الأحد الماضي.

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