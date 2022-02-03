شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن مقتل «زعيم داعش» بغارة استهدفته في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة، في خبر عاجل قبل قليل، مقتل زعيم داعش في سوريا أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، في غارة استهدفته في سوريا.

وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو ابراهيم القريشي، إثر غارة أمريكية شمال غرب سوريا.

وقال بيان للبيت الأبيض “في الليلة الماضية، وتحت إشراف الرئيس الأمريكي، نجحت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا”.

وتابع البيان : “وبفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تمكنا من القضاء على أبو إبراهيم الهاشمي القريشي – زعيم داعش”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

يذكر أن تنظيم داعش أعلن في أكتوبر من العام 2019 عبر الوكالة التابعة له “أعماق”، تعيين القرشي “خليفة” أبي بكر البغدادي، الذي قتل في غارة جوية.