قبل وبعد استهدافه.. البنتاغون ينشر صورتين لمنزل 'زعيم داعش'

ونشر البنتاغون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022". ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية.

وأضاف البنتاغون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، بعملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.