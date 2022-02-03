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قبل وبعد استهدافه.. البنتاغون ينشر صورتين لمنزل 'زعيم داعش'

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بغداد - ياسين صفوان - نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في سوريا.
ونشر البنتاغون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022". ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية.

وأضاف البنتاغون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، بعملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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