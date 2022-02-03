رابطة المصارف العراقية توقع مع نظيرتها المصرية مذكرة تفاهم

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رابطة المصارف الخاصة العراقية وقعت، مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر بحضور محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وذلك لإقامة شراكة فاعلة بين القطاع المصرفي في البلدين على مختلف المستويات المصرفية".واضافت، ان "رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل قام بالتوقيع على المذكرة بالإضافة إلى رئيس اتحاد بنوك مصر محمد محمود الاتربي".

وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، انه "يسعدنا التعاون الوثيق مع اتحاد بنوك مصر، الذي يضم في عضويته جميع المصارف العاملة بمصر، مما يساهم في تعزيز العلاقات والشراكة مع مصارف مصر"، موضحا أن "القطاع المصرفي العراقي يخطو خطوات واسعة نحو الريادة وذلك بفضل سياسة البنك المركزي، مما يتطلب الان الانفتاح على جميع المصارف في دول العربية والأجنبية".



واشار وديع الحنظل إلى أن "مذكرة التفاهم ستركز أيضا على إقامة البرامج التدريبية المشتركة التي تتضمن تأهيل الكوادر المصرفية في البلدين، وكذلك إقامة الشراكات بين مصارف العراق ومصر".

من جهة أخرى، أعرب رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الاتربي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية.

وقال الاتربي أن "المذكرة تهدف إلي تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفي في كافة المجالات الخاصة بالتحول الرقمي والحوكمة والتشريعات المصرفية".

