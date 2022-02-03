الاتحاد الاسباني يرفض اتفاق CVC وينضم لريال مدريد وبرشلونة وبلباو

وشدد الاتحاد الإسباني على "أنه يريد من خلال الدعوى القضائية حماية حقوقه وحقوق الأندية، وعلى رأسها الأندية غير المحترفة، وتجنب اتفاق "يحدد اتجاه كرة القدم الإسبانية خلال 50 عامًا".

واعتبر ريال مدريد، وبرشلونة، وبلباو، الاتفاق "عملية غير قانونية تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه" بكرة القدم الإسبانية عندما قررت هذه الأندية رفع الدعوى، أواخر العام الماضي.

وأكد الاتحاد الإسباني أنه "متفق مع الأندية الثلاثة على أن رابطة الدوري الإسباني هي المستفيد الوحيد من الاتفاق بجانب (CVC)، وأنه "يزيد من عدم المساواة".

ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية باستثناء 5 أندية على اتفاق بقيمة 1.994 مليار يورو (2.24 مليار دولار)، وهو الأول من نوعه في أوروبا، في كانون الأول الماضي.