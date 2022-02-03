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انت الان تتابع خبر الاتحاد الاسباني يرفض اتفاق CVC وينضم لريال مدريد وبرشلونة وبلباو والان مع التفاصيل
2022-02-03 | 17:57
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اعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رفضه لاتفاق CVC وينضم إلى اندية لريال مدريد وبرشلونة وبلباو في دعوى قضائية ضد اتفاق بقيمة ملياري يورو بين شركة استثمار خاص ورابطة الدوري ليعمق الخلافات المحلية في اللعبة.
وشدد الاتحاد الإسباني على "أنه يريد من خلال الدعوى القضائية حماية حقوقه وحقوق الأندية، وعلى رأسها الأندية غير المحترفة، وتجنب اتفاق "يحدد اتجاه كرة القدم الإسبانية خلال 50 عامًا".
وأكد الاتحاد الإسباني أنه "متفق مع الأندية الثلاثة على أن رابطة الدوري الإسباني هي المستفيد الوحيد من الاتفاق بجانب (CVC)، وأنه "يزيد من عدم المساواة".
ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية باستثناء 5 أندية على اتفاق بقيمة 1.994 مليار يورو (2.24 مليار دولار)، وهو الأول من نوعه في أوروبا، في كانون الأول الماضي.
ويقضي الاتفاق بحصول شركة (CVC) على 8.2% من حصة شركة جديدة تدير حقوق البث والرعاية لمدة نصف قرن.
ووفقًا للاتفاق ستخصص الأندية 70% من الأموال في البنية التحتية وتطوير مشاريع، بينما يمكن استغلال 15% من الأموال في التعاقد مع لاعبين، وتخصص 15% متبقية في تقليص الديون.