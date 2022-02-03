نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر «امتحانات مصر»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

الخليج 365

امتحانات مصر، هي منصة تعليمية، تستعرض كل ما يخص العملية التعليمية من امتحانات ومراجعات نهائية خاصة بالطلاب ابتداءً من التعليم الأساسي بمراحله المختلفة حتى الصف الثالث الثانوي، فضلًا عن وجود أساتذة متخصصين من كبار الأساتذة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويضعون مراجعات نهائية تكون من المقررات الدراسية على الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن وجود أساتذة متخصصين لطلاب الكليات المختلفة والجامعات، ويمكنك من خلال المنصة التقديم أيضًا في عدد كبير من المدارس «الحكومية، الخاصة، التجريبية، اللغات، الناشونال، الإنترناشونال، والأزهري».



وفي إطار الخدمات التي تقدمها منصة امتحانات مصر، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعقب انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الأول «الترم الأول»، نستعرض في السطور التالية كل ما يخص نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كافة المحافظات بإداراتها التعليمية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظات مصر

وعقب انتشار عدد كبير من الشائعات بإعلان نتيجة 3 اعدادي بالاسم ، خلال يومين من الآن، أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«منصة امتحانات مصر»، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه من المقرر إعلان نتيجة محافظة الوادي الجديد خلال الأسبوع المقبل، لأنها انتهت من الامتحانات يوم الاثنين الماضي، أي قبل انتهاء باقي المحافظات بثلاثة أيام.

وعن باقي المحافظات، أكدت المصادر لـ«امتحانات مصر»، أنه سيتم إعلانها خلال 10 أيام عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، وستعتمد عقب ذلك في اجتماع لمحافظ الإقليم مع وكيل أول الوزارة، ويتم إعلانها في كل محافظة على حدة عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن الامتحانات جاءت في متناول الطالب المتوسط، وأنه من الطبيعي وضع سؤال في الامتحان للطالب المجتهد والمتفوق، لمعرفة الطالب المتميز عن الطالب المتوسط أو الضعيف.

من جهتها، حذرت المصادر، عبر تصريحاتها الخاصة وفقا لـ«امتحانات مصر»، رواد مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» أو المواقع الإخبارية، من عدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو لا تعتمد لمصدر رسمي، حتى لا يتم تشتيت الطلاب وأولياء الأمور وتسبب القلق لهم، خاصة بشأن نتائج الشهادات، مؤكدين أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فور ظهورها في أي محافظة سيتم إعلانها رسميًا.

وتؤكد منصة امتحانات مصر، حرصها الدائم من أجل تقديم أفضل الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا ولكل متابعي سير العملية التعليمية عبر الموقع الرسمي للمنصة، وأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم نشرها في كافة محافظات الجمهورية فور اعتمادها من قبل محافظي الأقاليم.