التحالف يعيد مشاهد سقوط البغدادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد التحالف الدولي في سوريا مشاهد سقوط أبوبكر البغدادي زعيم داعش، عبر عملية إنزال كبيرة جرت أمس لاصطياد أحد قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

استمرت العملية على مدار ساعتين على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحلب السوريتين، وكان المشهد الأول والأبرز فيها عملية إنزال لعناصر التحالف الدولي.

وشبه المرصد السوري لحقوق الإنسان العملية بـ»ليلة إسقاط أبوبكر البغدادي» في إدلب، حين انطلقت الطائرات من قاعدة خراب عشك في عين العرب كوباني ووصلت إلى هدفها حينها.

وحلقت طائرات حربية f16 في أجواء المنطقة، فيما قصفت مروحيات التحالف الدولي بالرشاشات الثقيلة، مناطق متداخلة بين إدلب وحلب غربي قرية دير بلوط.

ومع نهاية عملية الإنزال، نادى جنود التحالف عبر مكبرات الصوت، بإخلاء أحد المنازل قرب مدرسة غرب منطقة دير بلوط، من النساء والأطفال، قبل أن يقتحموا المنزل.

ووفقا للمرصد وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات التحالف الدولي ومسلحين، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى؛ إذ كان الهدف الأبرز «إرهابي أجنبي» يعتقد انتماؤه لتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإنجليزية «رويترز» عن سكان ومصادر أخرى في المنطقة قولهم إن غارة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أدت إلى مقتل نحو 12 شخصا في الهجوم.

وهبطت طائرات هليكوبتر في منطقة بالقرب من بلدة أطمة في محافظة إدلب، الواقعة في منطقة تحت سيطرة المعارضة على الحدود مع تركيا، حيث سمع دوي انفجارات بالقرب من منزل الإرهابي الأجنبي.

وأكد شهود عيان أن صواريخ مضادة للطائرات أطلقتها عناصر مسلحة تابعة للمعارضة في آخر جيب مهم تسيطر عليه، وقال أحد السكان إن عدة أشخاص قتلوا في العملية التي قال شهود إنها انتهت بمغادرة طائرات يعتقد أنها هليكوبتر المكان، لكن شخصا آخر من السكان ذكر أن منقذين انتشلوا نحو 12 جثة من تحت أنقاض مبنى من عدة طوابق، بينهم أطفال ونساء.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن قوات العمليات الخاصة نفذت تحت إدارة القيادة المركزية الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إن «المهمة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون».

وأشار تشارلز ليستر الزميل والمدير في معهد الشرق الأوسط الذي يتخذ من واشنطن مقرا إنه تحدث مع سكان قالوا إن العملية استمرت أكثر من ساعتين، وأضاف «من الواضح أنهم أرادوا هدفهم أيا كان حيا»، وتابع «تبدو هذه أكبر عملية من هذا النوع» منذ غارة البغدادي.

وقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في غارة للقوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا في 2019. وتسيطر ما تسمى بـ»هيئة تحرير الشام» على مناطق شمال غربي سوريا، حيث تقع محافظة إدلب وحزام محيط بها من الأراضي. وكانت هذه الجماعة الإرهابية تعرف سابقا بجبهة النصرة والتي كانت جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016.

ولسنوات أطلق الجيش الأمريكي بشكل أساسي طائرات مسيرة لقتل كبار عناصر تنظيم القاعدة في شمال سوريا، حيث أصبحت نشطة خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، لكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يشن عمليات تستهدف فلول الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي بوتيرة أكبر في شمال شرق سوريا.