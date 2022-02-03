منعته من الغش.. ضبط طالب وأسرته كسروا ذراع معلمة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية، القبض على أولياء أمر طالب (والده ووالدته) بعد قيامهم بالاعتداء بالسباب والضرب على مراقبة أمام لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية بقرية الطويلة التابعة لإدارة طلخا التعليمية، لقيامها بحسب الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الشهادة الإعدادية بالمدرسة الاعدادية بالطويلة، بحدوث مشاجرة أمام المدرسة بالخارج.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد محسن وحمدي طبله، وتبين قيام ولي أمر الطالب "سمير .م.س.م" 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بالاعتداء بالسب والشتائم والضرب عـلى "رابعة.ا.ع.ا"، 50 عامًا، مراقبة بالمدرسة لقيامها بعمل محضر غش للطالب المذكور .

وبسؤال المدرسة اتهمت المشكو في حقهم بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي و إحداث إصابتها بكدمات بالذراع الأيمن.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.