مدرجات مصر من الكاميرون.. تفاصيل "أول" مرة سفر لأجل المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شروق غنيم:

صافرة حكم مباراة مصر والمغرب تنطلق لتُعلن عن صعود المنتخب الوطني إلى دور نصف النهائي، بلهفة أخذ سامي محمد التنسيق من أجل العودة بعد أيام قليلة للكاميرون مجددًا لحضور المباراة المصيرية، بينما الأجواء الاحتفالية تعم المكان.

‎شعور مختلف ساور سامي حينما تابع المنتخب الأولى في البطولة القارية، تيقّن أن المنتخب سيستطيع تجاوز الأدوار الأولية، لذا قرر عدم تفويت المباريات الإقصائية الأولى، وقرر خوض تجربة طالما تأجلت، السفر خصيصًا لحضور مباراة لفريق يشجعه.

‎وتأهل منتخب مصر لدور الأربعة بعد الإطاحة بمنتخب المغرب من دور الثمانية بنتيجة 2/1، وقبلها بمنتخب كوت ديفوار من دور الـ 16 عبر ركلات الجزاء الترجيحية، بينما كان منتخب مصر قد حل في المركز الثاني لمجموعته في الدور الأول خلف منتخب نيجيريا.

‎ويواجه منتخب مصر التاسعة مساء اليوم، 3 فبراير نظيره منتخب الكاميرون من أجل مواصلة المشوار في رحلة البحث عن اللقب القاري الثامن، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

‎بإيمان كبير سافر الشاب ابن المحلة لحضور مباراة مصر وفريق غينيا بيساو، والذي انتهى بفوز المنتخب الوطني بهدف وحيد للاعبه الدولي محمد صلاح.

‎منذ تلك اللحظة وقرر سامي ألا يفوت حضور باقي مباريات المنتخب، ولم يرده المنتخب خائب الأمل خلال أربعة مباريات متتالية سافر خصيصًا من أجل مشاهدتها وتشجيع الفريق من أرض الملعب "بسافر وبرجع لمصر بعد الماتش، تعتبر سفرية يوم واحد لصعوبة الإقامة".

يتمنى أن يحالف التوفيق المنتخب الوطني ويحجز المنتخب الوطني بأدائه القوي مكانًا في المباراة النهائية ويُحقق البطولة الثامنة في مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية.

‎حقيبة صغيرة تحتوي على علم مصر وتيشيرت المنتخب الوطني، هو أهم ما يأخذه سامي في رحلته إلى الكاميرون، والباقي إيمان ودعوات بأن يحالف التوفيق المنتخب الوطني في مباراته الصعبة مساء اليوم الخميس، إلا أنه فخور بما حققه اللاعبون حتى الآن، ممتنًا لتجربة فريدة حظى بها معهما لأول مرة.