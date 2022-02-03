بالأسماء.. محافظ الجيزة يكرّم 120 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كرّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 120 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم، بجوائز مالية وشهادات تقدير في إطار المسابقة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

وأشار المحافظ، خلال احتفالية أقيمت بمسرح قصر ثقافة الجيزة أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقدم لها 13 ألف متسابق من حفظة القرآن الكريم تتراوح أعمارهم من 5 إلى 20 عامًا وتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ومديرية الأوقاف حيث تم تقسيم المتسابقين إلى أربعة مستويات وهم حفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ربعه أو خمسة أجزاء منه.

وتمت الاختبارات على مدار الأشهر السابقة والتي أقرت نجاح 9500 متسابق منهم.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته أن أسر المتسابقين هم من يستحق التكريم فى المقام الأول لحرصهم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوسهم، مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التي تقوم على التعايش السلمي مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة فى نفوسهم بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة.