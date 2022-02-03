الجماهير تبدأ حجز مقاعدها بأندية الدقهلية لمتابعة مباراة مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

توافد العشرات من الجماهير إلى أندية الدقهلية لمتابعة مباراة منتخب مصر في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في الكاميرون والتي ستحدد المتأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال المقرر إقامتها فى التاسعة مساًء رغم حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار خفيفة.

وبدأ المواطنين في حجز مقاعدهم بالأندية، حيث وضع نادي جزيرة الورد بالمنصورة ومركز باب ستاد المنصورة، ونادي الحوار الرياضي شاشات عملاقة لمتابعة المباراة.

ويلاقي الفائز من مباراة منتخب مصر والكاميرون، منتخب السنغال، الذي نجح في حجز مقعده للمباراة النهائية في نهائي كأس الأمم الإفريقية؛ وذلك بعد أن فاز على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، وأصبح أول المتأهلين إلى المباراة النهائية.