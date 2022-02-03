بايدن: زعيم تنظيم داعش فجر نفسه في عمل جبان

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، أنّ زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي، اختار القيام بـ«عمل جبان يائس» حين فجّر نفسه خلال عملية نفّذتها وحدة كوماندوز أمريكية في سوريا. وقال بايدن في خطاب متلفز «بينما كان جنودنا يتقدّمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أيّ مراعاة لأرواح أسرته، أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه عوضاً عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها».



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