في البيرو.. زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال البلاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 7:02 مساءً

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الخميس، إن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب منطقة شمال بيرو.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات الصحية المحلية إصابة 12 شخصاً عندما ضرب زلزال قوي شمال بيرو.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 98 كيلومتراً شرق منطقة سانتا ماريا دي نيفا في الأمازون الساعة الخامسة وسبع دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي (10.52 بتوقيت جرينتش)، وعلى عمق نحو 130 كيلومتراً.

وتتعرض البيرو سنويا لنحو 100 هزة أرضية، بسبب موقعها الجغرافي على “حزام النار في المحيط الهادي”، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا على امتداد القارة الأميركية.

يمتد هذا الحزام الذي يشبه حدوة الحصان حوالي 40.000 كم من نيوزيلندا مرورًا بالفلبين، واليابان، ثم شرقًا إلى ألاسكا وولايتي أريغون وكاليفورنيا الأمريكتين، والمكسيك وجبال الإنديز في أمريكا الجنوبية.

ويعتقد العلماء أن حركة الصفائح التكتونية هي التي تسبب الزلازل والثورانات البركانية في حلقة النار. وتتحرك الصفائح التكتونية على طبقة صخور ضعيفة حارة تنساب حتى لو ظلت صلبة. وينزلق طرف إحدى الصفائح التكتونية أسفل صفيحة تكتونية مجاورة في عملية تعرف باسم الإندساس.

تتسبب عملية الإندساس في حدوث كثير من الزلازل، وخط من البراكين على امتداد الصفيحة العليا. ويثور البركان عند اندفاع الصخور المنصهرة، والغازات الساخنة وأجزاء الصخر الصلب عبر سطح الأرض.

وتشهد حلقة النار آلاف الزلازل كل عام. ورصد أكبر زلازل المنطقة على امتداد ساحلتشيلي عام 1960م. وبرغم أن دائرة النار تغطي حوالي 1% من سطح الأرض إلا أنها تحتوي على أكثر من نصف البراكين الثائرة في العالم. وهناك حوالي 350 من البراكين الخامدة في المنطقة. وقد حدثت ثورانات براكين في أواخر القرن العشرين بجبال سانت هلنز بالولايات المتحدة وجبال بيناتوبو في الفلبين.