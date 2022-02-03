“جي بي مورغان” يتوقع ارتفاع ملحوظ في عائدات السندات المصرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

كشف بنك “جي بي مورغان”، أن عائدات السندات المصرية سترتفع نتيجة لإدراجها في مؤشر رئيسي للأسواق الناشئة العالمية والذي بدأ هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن السندات المصرية قد تجتذب تدفقات تصل إلى 2.4 مليار دولار.

وأُضيفت سندات مصرية بقيمة أولية قدرها 0.81% إلى مؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة.

وكتب شون كيلي من “جي بي مورغان” في مذكرة للعملاء “نتوقع أن تكون التدفقات المرتبطة بالمؤشر على الأرجح في حدود 600 مليون إلى 1.2 مليار دولار كجزء من الإدراج الأولي مع توقع مبلغ مماثل الشهر المقبل”.

ومصر، التي يبلغ عائد سنداتها لأجل عشر سنوات أقل بقليل من 15% حاليا، هي صاحبة ثاني أعلى عائد في المؤشر بعد تركيا، حيث يبلغ عائد السندات نفسها نحو 24%.

وأضاف كيلي “التحسن ينبع في معظمه من الزيادة المتوقعة في إيرادات السياحة، إذ بدأت مخاوف كوفيد-19 في التلاشي. كما لا تزال إيرادات قناة السويس قوية، وستعززها زيادة رسوم العبور 6% اعتبارا من هذا الشهر”.

مصر تطرح أذون خزانة بمليار دولار

وأعلن البنك المركزي المصري فق وقت سابق من صباح اليوم الخميس طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.05 مليار دولار بتاريخ 7 فبراير/شباط على أن تكون التسوية يوم 8 فبراير/شباط.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها العاشر على التوالي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والإبقاء عليها كما هي دون تغيير.

وأسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هي 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب لأسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، و8.75% سعر الفائدة على الائتمان والخصم.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.