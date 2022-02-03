المغرب… سباق مع الوقت لإنقاذ طفل عالق في بئر منذ يومين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 5:10 مساءً

تسابق فرق الانقاذ في المغرب الوقت لانقاذ طفل يدعى “ريان” وقع في بئر وعلق فيه منذ ايام.

وتشير المعلومات الى عمليات حفر عميقة تقوم بها فرق الانقاذ لانقاذ الطفل المغربي وان عمليات الانقاذ مستمرة منذ ساعات.

وكشفت مصادر للعربية انّ الطفل “ريان” العالق في البئر لا يزال على قيد الحياة حتى الان. وتضيف المصادر المغربية ان الطفل لا يزال عالقا منذ 48 ساعة في البئر. كما أفاد مراسل العربية بأن هناك قلقا من انهيار التربة أثناء عمليات الحفر لإنقاذ الطفل.

وقد أفاد شهود عيان بأن الطفل المغربي، ريان، لا يزال على قيد الحياة بعد أن قضى 48 ساعة في بئر على عمق أكثر من 30 مترا.

بحسب شهود العيان لـ”سبوتنيك”، فإن الصور التي تلتقطها قوات الإنقاذ للطفل عبر الكاميرا التي أنزلت لأسفل البئر تفيد بأنه على قيد الحياة رغم فقدانه الوعي.

وأوضح الشهود أن آليات الحفر وصلت إلى أكثر من 20 مترا حتى الآن، وأنها مستمرة في الحفر حتى الوصول إلى قاع البئر وإنقاذ الطفل، مشيرين إلى أن التضاريس الصعبة في المنطقة أعاقت سرعة الحفر.