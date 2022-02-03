اكتشاف موارد جديدة للغاز الطبيعي في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الإمارات عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل العاصمة الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أن الموارد المكتشفة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.5 إلى 2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقا للنتائج المبدئية التي حصلت عليها بعد أول بئر استكشافي بمنطقة الامتياز البحري 2.

وقالت الوكالة الإماراتية إن التوصل لهذه النتائج جاء “بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تقوم أدنوك بتنفيذه حاليا في إمارة أبوظبي، والذي يعد أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم”.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، سلطان أحمد الجابر، إن هذا الاكتشاف يعكس “نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته أدنوك في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للوطن”.

وتتواصل عمليات التنقيب لاستكشاف موارد التكوينات العميقة والإمكانات الواعدة لمناطق الامتيازات البحرية 1 و 2 و 3 التي تديرها شركة “إيني” للطاقة وشركة “بي تي تي” العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

يأتي هذا الاكتشاف الجديد في أعقاب إعلان أدنوك اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي نهاية العام الماضي في امتياز المنطقة البرية 4.