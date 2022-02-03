شكرا لقرائتكم خبر عن إجرام وفضيحة أخلاقية.. ماذا يفعل الحوثي بالطالبات الأفريقيات (محامية إثيوبية تفضحه) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا يتوقف إرهابي “الحوثي” على الدمار والقتل فقط في أبناء شعبه، لكنه دائم الانحدار الأخلاقي وليس لديه خطوطًا حمراء في سبيل بقاء عرشه المتهاوي.

آخر فضائح وجرائم مليشيا الحوثي، هو إجبار الطالبات الأفارقة على الانضمام لما يسمى بـ”الزينبيات” اللاتي يمارسن الإرهاب الحوثي أيضًا ويحملن السلاح.

وكشفت محامية إثيوبية إجبار الطالبات من المهاجرين الأفارقة على التجنيد في صفوف مليشيات الحوثي في اليمن، مقابل السماح لهن بخوض الامتحانات في المدرسة.

وقالت رئيسة منظمة أورومية لحقوق الإنسان عرفات جبريل في تغريدات لها: “الحوثيون يقومون بتهديد الطالبات الإثيوبيات الاورومو فى المدارس في العاصمة صنعاء بأنهن لا يدخلن الاختبارات الوزارية إلا بعد التحاقهن بمليشياتهم النسوية (زينبيات) وتدريبهن”، مستعرضة صورة لإثيوبية مجندة ضمن المليشيا الحوثية.

وأضافت:”الحوثيون يمارسون الإرهاب ضد المهاجرين واللاجئين الإثيوبين في اليمن وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبة على الحركة الحوثية”، متهمة المليشيا بتصفية 15 إثيوبياً في سجن بمحافظة صعدة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت وسائل إعلامية يمنية عن افتتاح المليشيا مركزي استخبارات إيراني في جامعة صنعاء تحت مسمى مركز الأبحاث وما يسمى بمركز التعليم عن بُعد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن رئيس الجامعة المعين من الحوثيين قاسم عباس ومعه أحد الإيرانيين في سفارة طهران بصنعاء ويدعى فؤاد المالكي ووزير الخارجية في حكومة الانقلاب هشام شرف قاموا برفع صورة الخميني والصريع حسن إيرلو داخل القاعة.