شكرا لقرائتكم خبر عن “الوضع صعب للغاية”.. أول بيان رسمي من الحكومة المغربية بشأن عملية إنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،مصطفى بايتاس: إن محاولات إنقاذ الطفل “ريان”، الذي سقط في بئر ضيق منذ يوم الثلاثاء، مستمرة حتى الآن من خلال الحفر بشكل أفقي وعلى عمق 19 متراً للوصول إلى الطفل في الوقت المناسب وإنقاذه، مشيراً إلى أن العملية صعبة للغاية.

وأشار بايتاس إلى أن طبيعة التربة في المكان الذي سقط فيه الطفل ريان تعقد من مهمة الإنقاذ خشية أن يحدث انهيار يشكل خطرا على حياة الطفل في عمق البئر.

كما طالبت الحكومة كافة الأهالي بعدم التجمع حول البئر، وذلك لتسهيل عمل فرق الإنقاذ التي تحاول إنقاذ الطفل ريان من قاع البئر بعد أن استمرت مدة سقوطه داخله أكثر من 48 ساعة.

وتابع بايتاس قائلاً: “هذا موضوع مأساوي على المستوى النفسي، ونحن في وضعية أهل الطفل ريان الذين ينتظرون الفرج”، مشيرًا إلى أن جميع الوزراء تفاعلوا خلال المجلس الحكومي مع الموضوع “الذي آلمنا جميعًا”.

وسقط الطفل المغربي ريان في غفلة من والديه في بئر يبلغ طوله 32 مترًا بإقليم شفشاون في المغرب.

فيما تصدر هاشتاق #أنقذوا_ريان منصات التواصل الاجتماعي، والذي تفاعل معه أعداد كبيرة من داخل المغرب والعديد من البلاد العربية، مترقبين لعملية إنقاذ الطفل.