شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" ترحب بتقرير "العفو الدولية" بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الذي صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، الذي أكد على أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين هو نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير يشكل وثيقة قانونية دولية تؤكد طبيعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.