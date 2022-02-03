شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. فلسطينيون يحرقون صور سليماني ونصرالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • هتافات لوقف مسلسل القتل والتدخل الإيراني في سوريا

أحرق متظاهرون غاضبون في رفح جنوبي قطاع غزة صورا لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله ولقاسم سليماني.

جاء ذلك خلال وقفة تضامن مع أهل سوريا دعت إليها جمعية ابن باز في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد عصر اليوم الخميس.

وردد المتظاهرون الغاضبون هتافات تدعو لوقف مسلسل القتل بحق الشعب السوري ومحاسبة المسؤولين عن قتل وتشريد ملايين السوريين.

كما رفع المتظاهرون لافتات تؤكد وقوف غزة مع سوريا وأخرى تدين التدخل الإيراني في سوريا.