شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل ريان.. جهود مغربية لإنقاذ طفل سقط في بئر عمقها 60 مترا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الجهود في المغرب للإسراع في إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الجهود متواصلة على مدار الساعة، من أجل إنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط في بئر مائي عمقه 60 مترا بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت ، الواقعة بإقليم شفشاون.

وأوضح بايتاس، أن المغرب توفر كافة الوسائل اللازمة للإنقاذ، " وإذا ما احتجنا الى المساعدة سنقوم بذلك في قضية تتعلق بحياة المواطنين "، موضحا أنه تم تسخير كافة الامكانيات الطبية المتاحة في حال انقاذ الطفل من أجل مواكبته حتى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.