بايدن يعلن إزاحة زعيم «داعش» من أرض المعركة في سوريا

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن العملية التي نفذتها قوات أميركية الليلة الماضية في شمال غربي سوريا أسفرت عن «إزاحة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة».

وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض: «نفذت قوات عسكرية أميركية في شمال غربي سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعْل العالم مكاناً أكثر أماناً. وبفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تمكنا من إزاحة زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة».

وأضاف أن القوات الأميركية كافة التي شاركت في العملية عادت سالمة، وأنه سيلقي كلمة للشعب الأميركي في وقت لاحق.

ونشرت صفحة البيت الأبيض على موقع «تويتر» صورة لبايدن وبجواره نائبته كامالا هاريس وفريقه للأمن القومي وهم يتابعون «عملية إزاحة» زعيم «داعش».