03 فبراير , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن العملية التي نفذتها قوات أميركية الليلة الماضية في شمال غربي سوريا أسفرت عن «إزاحة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة».
وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض: «نفذت قوات عسكرية أميركية في شمال غربي سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعْل العالم مكاناً أكثر أماناً. وبفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تمكنا من إزاحة زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة».
وأضاف أن القوات الأميركية كافة التي شاركت في العملية عادت سالمة، وأنه سيلقي كلمة للشعب الأميركي في وقت لاحق.
ونشرت صفحة البيت الأبيض على موقع «تويتر» صورة لبايدن وبجواره نائبته كامالا هاريس وفريقه للأمن القومي وهم يتابعون «عملية إزاحة» زعيم «داعش».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعلن إزاحة زعيم «داعش» من أرض المعركة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.