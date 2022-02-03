شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للطائرة الأمريكية بعد تدميرها بصاروخ في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، صورا تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال العملية الخاصة التي نفذها في محافظة إدلب الليلة الماضية.

وتظهر الصور حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، مبعثرة على أجزاء في مناطق متقاربة، والتي نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.

فيما أعلن البنتاغون أن “عملية مكافحة الإرهاب توجت بنجاح”، دون شرح هدفها، بينما أكدت مصادر سورية سقوط 13 قتيلا خلالها منهم ستة أطفال وثلاث نساء على الأقل.

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